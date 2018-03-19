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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Üst geçitten görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Ankara - Eskişehir karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde 50 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmayan 62 yaşındaki Nazmi Bahçivan, otoyoldan karşıya geçmek istedi. Yola aniden fırlayan Bahçivan'a, sol şeritten gelen Nursenem K. iradesindeki 26 GB 943 plakalı otomobil çarptı. Aracın sağ ön kısmından çarpmasıyla yaşlı adam yola savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede 62 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ayrıca kaza sonrasında yolda seyir halinde olan sürücülerin meraklı bakışları olası bir başka kazaya davetiye çıkardı.
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