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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Üst geçide zarar veren şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı - SİVAS

Üst geçide zarar veren şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı - SİVAS

- Üst geçitte zarar verenlerin görüntüsü - Üst geçitten detaylar - Belediye Başkanı Sami Aydın'ın incelemelerde bulunması - Belediye Başkanı Sami Aydın'ın açıklamasıÜst geçide zarar veren şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı - Sivas 'ta yapımı yeni tamamlanan üst geçidin tavan kaplamasını kıran 2 şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi - Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta yapımı yeni tamamlanan üst geçide ve buradaki güvenlik kamerasına zarar veren 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi ve TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yapılan stadyum yaya üst geçidine bazı kişiler tarafından zarar verildi.
Üst geçide zarar veren 2 şüpheli bu sırada güvenlik kameralarınca görüntülendi.Kayıtlarda şüphelilerin güvenlik kamerasına vurdukları ve üst geçidin tavan kaplamalarına zarar verdikleri görülüyor. Sivas Belediyesinin görüntüleri polise vermesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Üst geçitte incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Bilinçsiz vatandaşların buradaki lambaları söktüğünü ve cephe giydirmesine de zarar verdiğini görüyoruz. Biz bunu Sivas için Sivas halkı için yaptık ama bugün gördüğümüz manzara bizi ziyadesiyle üzdü." ifadelerini kullandı.Aydın, şunları kaydetti:"Neden bizim insanlarımız çalışmalara zarar veriyor, bunun psikolojik nedenleri nedir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın bu tür eserlere ne olursa olsun sahip çıkmasını bekliyoruz. Zaman zaman bölge parklarında kamelyaların yakıldığını görüyoruz. Zaman zaman oturakların kesildiğini kırıldığını görüyoruz. Daha yeni olmasına rağmen bu üst geçidin bu şekilde tahrip edildiğini görüyoruz. Lütfen devlet malına sahip çıkalım. Bundan sonra bunu yapanlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Kameralardan tespit ettiğimiz kişiler en ağır şekilde cezalarını ödeyecekler."Aydın, üst geçitte bakım ve onarım yapılacağını belirtti.

Psikoloji Güvenlik Kamerası Üst Geçit Müsamaha Yazılı Açıklama 

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