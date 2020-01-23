Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Üst düzey FETÖ'cülere hücre evi temin eden karı koca yakalandı İzle

Üst düzey FETÖ'cülere hücre evi temin eden karı koca yakalandı İzle

Karı kocanın adli tıpa getirilmesi

Polis Adli Tıp Akalan Irak 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekeriya Y. tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği iddiasıyla karısıyla birlikte gözaltına alınan koca tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği ileri sürülen Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nin yakalanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlıların bir çok FETÖ'cüye hücre evi temin ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, karı kocanın, 2018 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınan üst düzey 6 FETÖ'cüye hücre evi temin ettiği anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından polis, karı kocayı yakalamak için saklandıkları adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Zekeriya Y. ve Nurgül Y. emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekeriya Y. tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı