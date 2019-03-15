Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Uskumruköy Mahallesi sakinlerinden okul protestosu - İSTANBUL

Uskumruköy Mahallesi sakinlerinden okul protestosu - İSTANBUL

- Protestodan detay görüntü Uskumruköy sakinlerinden "okul" eylemi - İş adamı tarafından bağışlanan parayla okul yapılmadığını öne süren bir grup, Sarıyer Belediyesi'ni protesto ettiİSTANBUL (AA) - İş adamı tarafından bağışlanan parayla okul yapılmadığını ileri süren bir grup, Sarıyer Belediyesi'ni protesto etti.Uskumruköy Mahallesi sakinleri, Uskumru İlkokulu önünde toplandı.Grup adına açıklama yapan Hasan Terzioğlu, Uskumruköy Mahallesi sakinlerinin 5 yıldır Sarıyer Belediyesi'nden okul beklediğini söyledi.

Okul yapılması için bağışlanan paranın, bölgenin mahalle statüsü kazanmasının ardından Sarıyer Belediyesi'nin hesabına geçtiğini dile getiren Terzioğlu, şunları kaydetti:"Belediye başkanı, bu paranın okul için bağışlanmadığını iddia ediyor. Bu paranın 4 milyon 328 bin TL gibi küsuratlı bir rakam olmasının sebebi, yapılacak ilkokul ve ortaokulumuzun maliyetinin kuruşuna kadar hesaplanmasıdır. Yani hem arazi satışı, hem bağıştır. Okula ihtiyacımız olduğunu söylediğimiz için bu para, köyümüzün bütçesine gelir olarak girmiştir.''Terzioğlu, ''5 yıl önce projesi dahi çizilen okulumuzun yapılması için muhtarlığımızın banka hesabındayken faiziyle birlikte belediyeye devredilen 4 milyon 700 bin liranın akıbetini soruyoruz.'' ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Protesto Lyon Banka Hesabı 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı