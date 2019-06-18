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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Üsküdar sahilinde ceset bulundu - İSTANBUL

Üsküdar sahilinde ceset bulundu - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerÜsküdar sahilinde ceset bulundu - Cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktıİSTANBUL (AA) - Üsküdar sahilinde bir erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Üsküdar açıklarında deniz yüzeyinde cansız birsini gören balıkçılar durumu kıyı emniyetine bildirdi.Olay yerine giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, deniz yüzeyindeki cesedi harem'deki kıyı emniyeti genel müdürlüğü harem tahlisiye bot istisyonuna getirdi.olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemede, abdullah eraydın adına düzenlenmiy kimlik çıktı.Polisin incelemeyi tamamlamasının arından ceset cenaze arayıla adli tkıp kurumuna götürüldü.

Kıyı Emniyeti Olay Yeri İnceleme Cenaze Bild 

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