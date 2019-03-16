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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar sahilinde ceset bulundu - İSTANBUL

Üsküdar sahilinde ceset bulundu - İSTANBUL

- Üsküdar sahilinde ceset bulundu - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinden detaylarÜsküdar sahilinde ceset bulunduİSTANBUL (AA) - Üsküdar sahilinde ceset bulundu.Edinilen bilgiye göre Üsküdar - Harem Sahil Yolu Salacak balıkçı barınağı yakınında, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri denizde hareketsiz duran kişinin hayatının kaybettiğini tespit etti.Olay yerine çağrılan Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan ve üzerinde kimliğine dair bir belge bulunmayan; 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu bildirilen ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Olay Yeri İnceleme Bild Sağlık Ekipleri 

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