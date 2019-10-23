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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar Marmaray istasyonunda pestilli kemençeli tanıtım

Üsküdar Marmaray istasyonunda pestilli kemençeli tanıtım

Köme

Dera Cevizli Davul Zurna 

-Pestil
-İkramlar
-Davul zurna
-Yemek yiyen insanlar
-röportajlar
-halay

( İSTANBUL )- Gümüşhane Yenikapı Günleri daveti Üsküdar’da başladı İSTANBUL

- Gümüşhane Yenikapı Günleri fuarının tanıtımına Üsküdar’da başlandı. Gümüşhane’nin kemençesi, tulumu ve davul zurnası çaldı, halaylar çekildi, pestil ve kömesi vatandaşlara ikram edildi. Doğu Karadeniz’in illerinden Gümüşhane, İstanbul Yenikapı’da kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, kemençe, tulum ve davul zurnasıyla fuar günlerine hazırlanıyor. Fuarın ilk tanıtımı ise Üsküdar Marmaray çıkışında kemençe, tulum ve davul zurna eşliğinde yöresel lezzetlerden köme ve pestil halka ikram edilerek gerçekleşti. Üsküdar Marmaray çıkışında kemençe, tulum ve davul zurnalı tanıtım İstanbul Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu 24-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak Yenikapı Fuarının tanıtımını Üsküdar Marmaray durağında gerçekleştirildi.
Gümüşhane yöresine ait olan kemençe, tulum ve davul zurna eşliğinde vatandaşlara pestil, köme ve cevizli lokumlar ücretsiz olarak ikram edildi. Halayların çekildiği Gümüşhane tanıtımında Federasyon Başkanı Vahit Olgun 24-27 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Gümüşhane Etkinlikleri için tüm İstanbul halkını fuara beklediklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Vahit Olgun, “Tüm yöresel lezzetlerimiz, kemençe, tulum ve davul zurnalar eşliğinde halaylarımız zengin kültürümüzle Yenikapı’da olacağız Perşembe gününden itibaren Pazar akşamına kadar tüm İstanbul halkını fuarımıza bekliyoruz” diye konuştu.
Mehmetçiğe bayraklı destek Yenikapı’daki etkinliğin ilk tanıtımı Üsküdar’da gerçekleştirilirken etkinlik finalinde Kahraman Mehmetçiğe destek açıklaması yapıldı. Dernek yönetimi aynı zamanda dev Türk Bayrağı açarak ‘Mehmetimizin daima yanındayız’ diyerek kahraman Türk askerine selam vermeyi ihmal etmedi.
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