Üsküdar'dan İdlib'e 80 tırlık yardım

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( İSTANBUL ) - İdlib'e gönderilen 80 yardım tırı havadan görüntülendi İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında İdlib'e 80 tır yardım gönderildi. Harem'den yola çıkan 80 tır havadan görüntülendi. Yardım tırlarının uğurlanması dolayısıyla Harem Sahil Yolu Otoparkı'nda tören düzenlendi.

Harem'de hareket eden yardım tırlarını uğurlamaya Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tırlar yol çıkmadan önce Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Duanın ardından tırlar İdlib'e gitmek üzere yola çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yardım tırlarından bir tanesinin direksiyonuna geçerek tırı bir müddet kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar’da bir ay önce başlattığımız İdlibe yardım kampanyasının yardım malzemelerini gönderiyoruz. Üsküdar’da bütün sivil toplum kuruluşlarımız Kızılay, Sadaka taşı derneği, Deniz Feneri, İnsani yardım vakfı, Üsküdar’da bulunan hemşehri dernekleri, milli eğitim müdürlüğü birlikte aşağı yukarı 80 tıra yakın bir malzeme toparladık. Giyecek, yiyecek, hijyenik malzemeler, ısınma malzemeleri, kuru gıdalar ve çocuk oyuncakları var. Gerçekte bereketli bir çalışma oldu. Bir ayda bu kadar yardım toplamak kolay değil. Bizim insanımızın hamiyet perverliği yardım severliği her zaman olduğu gibi bu günde de İdlib’de soğukla açlıkla mücadele eden komşularımızın için seferber oldular. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.





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