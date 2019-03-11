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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - İSTANBUL

Üsküdar'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntülerÜsküdar'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralıİSTANBUL (AA) - Üsküdar sahilinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Paşalimanı Caddesi'nde İETT otobüsü ile biri ticari taksi olmak üzere 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Çarpışmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü araçta sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile diğer 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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