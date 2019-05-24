Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Üsküdar'da yolda çökme - İSTANBUL

Üsküdar'da yolda çökme - İSTANBUL

- Çöken yoldan detaylar - Yağışa bağlı çökme nedeniyle oluşan 2 metre derinliğindeki çukurun kapatılması için çalışma başlatıldıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde yağışın nedeniyle çöktü.Çevrede oturan vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım, İSKİ ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri geldi.Yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukurun oluştuğu yolda, trafik tek şeritten sağlanıyor.Zabıta ekiplerince çukurun oluştuğu yerde, demir barikatlar ve güvenlik şeridiyle güvenlik önlemi alındı.İş makinasıyla çukurun kapatılması çalışmaları sürüyor.Mahalle sakini Berna Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah yağan yağmur nedeniyle kaldırımlarda çökmeler olduğunu ve belediye ekiplerinin gelip kaldırımlarla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Daha sonra ise evde otururken büyük bir gürültüyle yolun çöktüğünü ifade eden Gülpınar, belediyeye aradıklarını ve durumu bildirdiklerini belirtti.

Muhabir Güvenlik Önlemi Kaldırımlar Yağan Zabıta 

İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı