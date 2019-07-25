Üsküdar’da yaz Kur'an kurslarına dev bayrakla veda edildi...Çamlıca Camii'nin avlusunda açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi Haberi

-Öğrencilerden sala, ilahi, ve Kuran tilaveti

-Müftü Ali Çakmak konuşması

-Ergin Külünk'ün konuşması

-Prof. Dr. Ali Köse konuşması

-Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in konuşması

-Hilmi Türkmen'in konuşması

-Vedat Demiröz konuşması

-Drone görüntüsü, dev bayrağın açılması

-Dev bayrak



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’da yaz boyunca Kur'an kurslarına giderek dini eğitim alan çocuklar, Üsküdar Yaz Kur'an Kursu Şenliği kapsamında düzenlenen final programında öğrendiklerini anne ve babalarının beğenisine sundu. Üsküdar Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü’nce Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen programa öğrenciler ve velileri akın etti. Program sonunda, Çamlıca Camii’nin dış avlusunda 15 Temmuz şehitleri anısına öğrenciler tarafından dev bir Türk bayrağı açıldı. O anlar İHA tarafından havadan görüntülendi. Üsküdar Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Üsküdar Yaz Kur'an Kursu ve Yaz Okulu Şenliği, Büyük Çamlıca Camii’nde 5 bin çocuk ve velilerinin katılımıyla düzenlendi.

Üsküdar’daki yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği ve ilahiler söylediği programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Büyük Çamlıca Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda ayrıca cami iç avlusuna kurulan oyun atölyelerindeki çeşitli oyunlara katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Bir ülke yönetiminde ekonomi, güvenlik, adalet önemli olabilir. Ama en önemlisi geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz. İşte bunu idrak eden siz büyüklerimize, bütün kardeşlerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise velilere seslenerek, “Çocuklarınız özelde sizin ciğerpare yavrularınız ama genelde miller olarak, ümmet olarak bizim de en büyük zenginliğimiz, en büyük değerimizdir. Allah çocuklarımızla birlikte bu güzel ümmete, bu güzel millete kıyamete kadar İslam’a hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğü olarak çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için her yıl gerçekleştirdikleri yaz Kuran kurslarını bu yıl da tamamladıklarını kaydeden Başkan Hilmi Türkmen, “Bu güzel projede emeği geçen, projenin sahibi çok kıymetli ilçe müftümüze, değerli hocamıza, sayın kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli annelere babalara da çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Eğer çocuklarınızı ileride, bir dini eğitim veren imam hatip okullarına, Kuran kurslarına göndermeyecekseniz, buralarda aldıkları eğitimle, buralarda öğrendikleriyle hayatlarında Müslümanlıklarını, ibadetlerini bununla yaşayacaklar. O yüzden bu Kuran kursları, bu yaz okulları çok ama çok önemli. Çocuklarımız burada ne öğreniyorsa, Kuran’ı, namaz surelerini, abdest almayı, namaz kılmayı nasıl öğreniyorlarsa gelecekte hayatları boyunca, burada aldıkları bilgilerle kendilerini inşallah yetiştireceklerdir. O yüzden bu kurslar, bu yaz okulları çok çok önemli” diye konuştu.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise “Camiler çocuk cıvıltılarıyla güzel, camiler çocuklarla güzel. Hele hele Çamlıca Camii apayrı güzel. Bugünkü organizasyonun bir özelliği var. Biz çocuklarımızı camiyle buluşturmayı hedefleyen, bu inançta yürüyen bir ekibiz. İstiyoruz ki camilerde çocuklarımız, avluları oyun alanına çevirsin. Gerekirse bu yavrularımız, avlularımızda top oynasınlar. Bilmediğimiz yerlere gideceklerine, herkesin sahip çıkacağı mekanlara uğrasınlar. Bu da bu amacın sembolik bir organizasyonudur” dedi.

Büyük Çamlıca Camii’nde düzenledikleri ilk büyük etkinliğin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak ise, “Hepiniz bu güzel şölenimize, bugünkü bayramımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çamlıca Camii, Üsküdar’daki yüz doksanıncı cami. İlk faaliyetimiz olan Yaz Kuran Kursları Şenliği’ni inşallah başlattık. Bundan sonraki süreçte, var olduğumuz süre boyunca bütün şenliklerimizin ana mekanı burası olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğe katılan tüm öğrenciler ve protokol üyeleri, Büyük Çamlıca Camii’nin dış avlusunda hazırlanan dev Türk bayrağının bulunduğu alana geçti. 15 Temmuz şehitleri anısına açılan dev bayrağın her bir köşesini tutmak için binlerce öğrenci birbiriyle yarıştı. Bayrağın açıldığı o anlar ve Büyük Çamlıca Camii’nin avlusundaki dev bayrak, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

