Üsküdar’da “yan baktın” cinayeti: 1 ölü



- Üsküdar’da iki grup arasında “yan baktın” tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şahıstan, 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz 4 Şubat Pazar günü Zeynep Kamil Mahallesi Balcılar Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında “yan baktın” tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavga sonucunda taraflardan Fırat Hayal (29) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hayal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavga esnasında Yavuz Selim Ü.(37) ve Ender E.(28)'de hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı bir sokakta atılmış halde buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kavgaya karışan kimlikleri tespit edildi. Yerleri belirlenen 4 şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Semih Ö.'nün (19) önceden de adam öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı belirlendi. Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Bulut Y.(26), M.M.(16), Adnan H.(18) ve Semih Ö. adliyeye sevk edildi. Semih Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

