Üsküdar’da Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm hareketi başladı

( İSTANBUL )- Üsküdar Belediyesi Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm hareketini ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ ismiyle başlattı İSTANBUL



- Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için 'Sıfır Atık' projesiyle “Dönüşümde Üsküdar Modeli”ni başlattı. Proje kapsamında Üsküdar’da salı ve cuma günleri sadece geri dönüşüm çöpleri toplanarak ekonomiye katkı sağlanacak. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan “Dönüşümde Üsküdar Modeli”nin lansmanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Lansman sırasında 50 ev hanımı, yaklaşık 100 site yöneticisi, okul müdürlerine merkezde ayrıştırma eğitimleri verildi.

Projede görevlendirilen 900 kişilik dev ekip, tüm Üsküdar’da eğitimlere sokak sokak devam edecek. Üsküdar Belediyesi, proje kapsamında geliştirdiği “Dönüşümde Üsküdar Modeli” ile çöpten ayda yaklaşık 1 milyon TL’lik gelir elde edecek. Projeyle ayda 5 bin ton atığın geri kazandırılması hedefleniyor. Daha temiz bir Üsküdar için başlatılan bu “Geri Dönüşüm Modeli” ile aynı zamanda çöpe giden milyonlarca lira, ihtiyacı olanlara kazandırılacak. Proje kapsamında 900 kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar’da kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımlarına ve aile bireylerine geri dönüşümün önemini ve geri dönüşüm kapsamında evde yapılabilecekleri içeren eğitimler verecek. Türkiye’nin en büyük ekonomisi haline gelen geri dönüşümün ev hanımlarına, okul müdürlerine, öğrencilere ve site yöneticilerine uygulamalı olarak anlatılacağı projede, “Ayrıştırma nasıl olmalı, çöpleri ayrıştırırken nelere dikkat edilmeli? ” sorularına yanıt verilecek. Kâğıttan, plastiğe her türlü atık geri dönüştürülüyor Üsküdar Belediyesi bünyesinde yer alan Atık Yönetim Merkezi’nde; kâğıttan, metale, plastikten ahşaba kadar hemen her türlü atığı ayırarak geri dönüştürüyor. Yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı tesiste, her gün 500 tondan fazla çöp dönüştürülüyor. 500 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren tesiste ayrıştırılan atıkların yüzde 70’ i kâğıt ve karton atıklarından, yüzde 30’u metal, plastik atıklarından oluşuyor. Proje hakkında bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Burada arkadaşlarımız topladıkları çöpleri banda atıyorlar. Çöpler bu banttan devam ediyor. Yukarıdaki arkadaşlarımız kartonu, kağıdı ayrı bir tarafa naylonları, plastikleri ayrı bir tarafa çöpü cinsine göre ayrıştırıyoruz. Ayrışmayan çöpleri alıp diğer tarafa atıyoruz. Dolayısıyla bir sür yer kaplayan çöp ayrıştırarak aldığımızda bu kadar yer kaplamayacak. Bunlar dönüşebilen çöp olduğu için biz bunları tekrar geri dönüşüme, ekonomiye kazandıracağız ve biz bundan gelir elde edeceğiz. “Salı ve Cuma günleri dönüşebilen çöpleri alacağız” Günde 750 ton çöp topladıklarını söyleyen Başkan Hilmi Türkmen, “ İnşallah hedefimiz ayda 5 bin ton dönüle bilen çöp elde etmek istiyoruz. İnanın çok da zor değil. Üsküdarlı hemşerilerimiz evlerinde ayrıştırabilirse bu işi başaracağız. Bunun için Üsküdar modeli dediğimiz, Salı ve Cuma günleri dönüşebilen çöpleri alıyoruz. Diğer günler diğer çöpleri alıyoruz. Kasım ayının birinden itibaren biz bu işe start vermiş olacağız. Ve ayrıştırabilen çöpleri alıp yeniden ekonomimize kazandıracağız. Sosyal belediyecilik anlamında yaşlılara yardım, çocuklara burs, engellilere yardım ediyoruz buradan elde edeceğimiz gelirlerle. Bu tesis bir aylık dönüşümdeki çöpten elde ettiğimiz gelir ile belediye bütçemizden 5 kuruş harcamadan Üsküdarımıza kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda projeyi anlatan kısa film de büyük ilgi gördü



