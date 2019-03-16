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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar’da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL Video

Üsküdar’da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL Video

- Üsküdar’da trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiÜsküdar’da trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) – Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Üsküdar Sahil Paşalimanı Caddesi üzerinde Beylerbeyi yönünde seyreden 22 LB 317 plakalı motosiklet ile Harem yönünde seyreden 34 BJB 537 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Nizami Kaya ile Yasin Candoğan ağır yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.
Kazayı yara almadan atlatan otomobilin sürücüsü L.Ç. gözaltına alınarak Üsküdar polis merkezine götürüldü.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, motosikletin şerit ihlali yaptığını, otomobilin motosiklete çarpmamak için şerit değiştirdiği sırada kendi şeridine dönen motosikletle çarpıştığını öne sürdü.Polis, kazanın oluş nedenini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik Kazası Polis Merkezi Kamera Şerit İhlali Sağlık Ekipleri 

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