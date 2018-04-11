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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar’da ‘Toy’ rüzgarı

Üsküdar’da ‘Toy’ rüzgarı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Üsküdar Belediyesi tarafından da desteklenen ‘Toy’ sahne gösterisinin prömiyeri Üsküdar’da gerçekleştirildi.
“Ortak Miras Sahnede Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen gösteri, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türkler’in kültürel renklerini aynı sahnede bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Üsküdar Belediyesi tarafından da desteklenen Toy sahne gösterisinin prömiyeri, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toy sahne gösterisinde farklı coğrafyalardan 65 sanatçı, Türklerin gelenek, görenek, müzik,edebiyat, oyun, adım ve desen çeşitliliğini sahneye taşıdığı gösteride dansların yanı sıra üst düzey efektler de göz doldurdu. Türk geleneklerine özgü dualarla yapılan açılışın ardından, kös ve davullarla sergilenen performansı savaş dansları takip etti. İlk bölüm, Türk dünyası selamlama ve geleneksel oyun örneklerinin ardından, ikinci bölümünde dansçılar tarafından Türklerin Anadolu'ya girişlerinin canlandırılmasıyla başladı.
Balkanlar, KKTC ve 7 bölgeye ait yaşam, karakter, oyun ve türkü derlemeleri bu bölümde izleyenlere sunuldu. İzleyenlerin, mesafelere rağmen değişmeyen ortak kültür destanlarına ve birlik beraberliğin gücüne tanıklık etme fırsatı bulduğu gösteri, tüm sanatçıların sahnede söylediği Anayurt şarkısıyla son buldu. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, çok beğendiklerini söyleyerek belediyelere teşekkür etti.
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