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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar'da tohum takas şenliği gerçekleşti

Üsküdar'da tohum takas şenliği gerçekleşti

Etkinlik

Yerli Tohum 

-Stantlar
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar Belediyesi'nin desteği, "İyi ki Üsküdar Var" platformu ve birçok destekçi dernek ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Tohum Takas Şenliği" Emek Mahallesi'nde gerçekleşti. Senelerdir soframıza gelen gıdaların üretildiği atalık tohumlara sahip çıkmak için düzenlenen etkinliğe yurdun dört bir yanından birçok vatandaş katıldı.
Ekşi mayalı ekmeklerin fırına verilip, çömlek atölyelerinin kurulduğu şenlikte, her nerede olursa olsun koşup gelen tohum sevdalıları, kendi aralarında yüz binlerce yerli tohumu takas etti. Çocuklar içinde eğlenceli zaman geçirecekleri dram atölyeleri, okuma etkinlikleri ve oyun alanlarının kurulduğu şenlik, sokakların Karadeniz esintisi Ümit Taşkıran'ın konseri ile sona erdi. Etkinlikle ilgili konuşan Kuleli Mahalle Muhtarı Kenan Birinci, “Bugün Kuleli Mahallemizde Kuleli Mahallesi Derneğimiz, Yeryüzü Derneğimiz ve birçok STK’larla beraber bir şenlik düzenledik. Mahallemiz İstanbul’un nadide mahallelerinden, gizle kalmış semtti. Yeşillikler içerisinde Yeryüzü Derneği ile biz bu seneki etkinliği burada yapmayı planladık. Çok da güzel oldu. İnsanları, toplumu tohum konusunda, doğal tohumlar konusunda bilgilendirmek amaçlı çok memnun olduk” dedi.

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