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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Üsküdar’da tek teker ile ilerleyen motosikletli maganda yakalandı

Üsküdar’da tek teker ile ilerleyen motosikletli maganda yakalandı

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( İSTANBUL )- Şahsa 3020 lira para cezası verildi İSTANBUL

Trafik Güvenliği Para Cezası Sürücü Belgesi Polis Merkezi Araç Kullanmak 


- Üsküdar’da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafikte terör estiren maganda yakalandı. Adının Y.F.K. olduğu öğrenilen şahsa 3020 lira para cezası uygulandı. Üsküdar’da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini hiçe sayan Y.F.K., olayın medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsa ‘aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri’ ve ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ suçlarından toplamda 3020 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. (EY
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