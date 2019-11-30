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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar’da süper hızlı drone’ların yarışı nefes kesti

Üsküdar’da süper hızlı drone’ların yarışı nefes kesti

Drone detay

Canlı Yayın Özel Güvenlik Yarış Pilotu Güvenlik Önlemi Uluslararası 

-Alandan detay
-Kalabalık
-Drone yarışı
-röportaj

( İSTANBUL )- Drone ve robotik festivaline yoğun ilgi İSTANBUL

- Üsküdar’da düzenlenen drone ve robotik festivali nefes kesen anlara sahne oldu. Süper hızlı drone’lar ile güvenli pistte yarış yapan lisanslı pilotlar, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde birbirinden farklı robotik ürünler ve ekipmanlar da görücüye çıktı. Üsküdar Belediyesi, düzenlediği drone ve robotik festivali ile gençleri teknolojiyle buluşturarak bambaşka bir deneyim yaşattı. Çavuşdere Kapalı Spor Salonunda düzenlenen festivale katılım oldukça yoğundu. Festivalde yerli ve yabancı birçok lisanslı drone yarış pilotu adeta nefesleri kesti. 1.5 saniyede 0’dan 200 km hıza ulaşan süper jet drone’ların yarışı özel güvenlik önlemi alınan pistte gerçekleşti. Dev ekranlardan canlı yayınların yapıldığı festivalde, katılımcılara teknik eğitimler verilerek, drone simülatörü, 3D maker, segway deneyim parkuru oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası 50 pilot ve 25 eğitmenden oluşan ekip hünerlerini gençlere gösterdiler. Festivale katılan gençler, robotik kullanma ve yarışları ile teknolojinin ulaştığı son noktada deneyim elde ettiler. Katılımcılar drone yarışlarına, co-pilot olarak katılma şansı da yakaladılar. Festivalde nefes kesen drone yarışının yanı sıra birbirinden farklı robotlar ve ürünleri, ve ekipmanlar da görücüye çıktı. İlk defa drone uçurma deneyimi sağlayan Merve Arslan, “İleride drone yapma hayalim vardı bugün burada hayalimi süsleyen drone’ları uçurma şansı yakaladım. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim ” diye konuştu.
30 Kasım Cumartesi günü başlayan festival bir sonraki gün de devam edecek. Festival tüm hafta sonu boyunca saat 10.30 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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