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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Üsküdar'da silahlı yaralama - İSTANBUL Haberi

Üsküdar'da silahlı yaralama - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden detay görüntüler Üsküdar'da silahlı yaralama - Motosikletli iki saldırganın silahla ateş açtığı kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir motosikletten ateş açılan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sultantepe Mahallesi Selmani Pak Caddesi'nde motosikletle gelen iki kişi, bir iş hanının önünde duran Hakan Ulaş'a tabancayla ateş etti.Saldırıda Ulaş, kasığından yaralanırken, iki saldırgan plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ulaş, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu. Öte yandan çevredeki bir otomobile de birkaç merminin isabet ettiğini belirledi.Polis ekipleri motosikletle kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Hastane Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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