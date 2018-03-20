Üsküdar'da şehitler dualarla anıldı

-Kur’an-ı Kerim tilaveti

-Şiir okuması

-Başkanın konuşması

-öğrenciler detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi, Çanakkale, 15 Temmuz ve Afrin şehitlerini 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nde düzenlenen programla andı. Üsküdar Belediyesi çalışanlarından avukat ve hafız olan Ahmet Saygı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Cumhuriyet Bilgi Evi öğrencisi Melike Arslan’ın okuduğu şiir ile devam etti. Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Sevgili gençler bugün bizim için çok anlamlı ve özel bir gün. Bundan tam 103 yıl önce 18 Mart 1915’te çetin bir mücadele ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazıldı. Çanakkale Zaferi ve ardından 18 Mart 2018 Afrin Zaferi, hepimize kutlu olsun. Bugünleri bizlere bahşeden, bugünlere ulaşmamıza vesile kılan Allah’a hamd ediyoruz. Bir zafer gününde, bir şehitleri anma gününde yeni bir zafer. Ne kadar şükür etsek azdır" dedi.

Programın 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nde düzenlenmesinin ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Türkmen, "Gazi Çengelköy’ümüzün 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nin gölgesindeyiz. Hatırlarsanız bu çeşmenin açılış günü yaptığımız konuşmada aynen şöyle demiştik, ‘Allah’ın izni ile inşallah bu güzel çeşmeden kıyamete kadar şehitlerimizin ruhuna Fatihalar akacak.’ İşte 18 Mart gibi bizim millet olarak hiç unutamayacağımız bir günde Çanakkale’den 15 Temmuz’a, 15 Temmuz’dan 18 Mart Afrin Zaferine kadar bütün şehirlerimizin ruhlarına birer Fatiha okumak üzere bir aradayız. Bu güzel gün dolayısıyla sizler bu anlamlı buluşmaya teşrif ettiniz, her birinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



