Üsküdar’da riskli binaların toplu yıkımı havadan görüntülendi Haberi

-yıkılan binalar

-iş makineleri

-başkan ile röportaj



( İSTANBUL )- Üsküdar Belediyesi’nden yeni kent vizyonu için tarihi adım İSTANBUL



- Çamlıca Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında, can güvenliği olmayan riskli binalar topluca yıkıldı. Yıkılan binalar ise havadan görüntülendi. Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor. Bu kapsamda sürdürülen Üsküdar Çamlıca Camii eteklerindeki Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin yıkım çalışmalarında ikinci parsele geçildi. Bugüne kadar 293 adet binanın yıkılarak, inşaat çalışmalarına başlanan projede; 18 binanın yıkımıyla, bölgede yer alan kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yarısı yıkılmış olacak. Bölge sakinlerinin can ve mal güvenliği sağlanarak, Üsküdar’ın hak ettiği çehreye kavuşturulması yönünde çok önemli bir adım atılacak. Yıkım ile ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün bizim Üsküdar’da Kirazlıtepe Mahallemiz’de, Çamlıca Camii eteklerinde devam eden kentsel dönüşüm projemiz için çok önemli bir gün. Anlaştığımız hak sahipleri ile birlikte burada dönüşümün çok önemli bir adımını atmış oluyoruz. Yaklaşık 100 yakın bağımsız bölüm 20-25 tane de bina yıkacağız. Bir taraftan yıkım gerçekleştirirken bir taraftan da projemizin inşaatına da başladık. Bulunduğumuz alan 180 bin metre kare alan. Biz buraya toplamda bin 900 bağımsız bölüm yapacağız. Ve bu bin 900 bölümün tamamını buradaki hak sahiplerine vereceğiz” dedi Önemli iki kriterlerinin olduğunun altını çizen Türkmen, “Yerinde ve gönüllü dönüşüm. Burada yine herkes yerinde ev sahibi olacak. Kimsenin rızası olmadan yıkım gerçekleştirmiyoruz. Burada dönüşümün maliyetini de vatandaşımıza yansıtmayacağız. Temmuz 2019’dayız İnşallah hedefimiz Temmuz 2021’de vatandaşlarımız bin 900 tane konutlarına taşınacaklar" şeklinde konuştu.



