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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar'da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı Video

Üsküdar'da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı Video

Olay yerinden detay

Olay Yeri İnceleme Çevik Kuvvet Harekat Polisi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polis ve çevik kuvvet ekiplerinden detay
-Şahsından görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da pompalı tüfekle etrafa ateş eden şahıs özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı. Ünalan Mahallesi’nde bir sitede henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs 03.00 sıralarında çevreye pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Site sakinlerinin 155’e yaptıkları ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çelik yeleklerini giyerek sitenin etrafını saran polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Şüpheli şahıs etrafa pompalı tüfekle ateş etmeye devam edince siteye özel hareket polisleri geldi. Siteye operasyon yapan özel harekat ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen şahsın pompalı tüfeğine de el konuldu. Dairenin kapısı kırılarak gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede şahsın alkollü olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden sonra şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Operasyonun ardından olay yeri inceleme ekipleri sitede araştırma yaptı.
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