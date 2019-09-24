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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Üsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı - İSTANBUL İzle

Üsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı - İSTANBUL İzle

- Kaza yerinden görüntülerÜsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı - Kazada sürücü yaralanırken, bahçede bağlı bulunan bir köpek öldüİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir otomobilin bahçeye yuvarlanması sonucu sürücü yaralanırken, bir köpek öldü.Güzeltepe Mahellesi Mertel Sokak'ta yokuş aşağı hareket halindeki L.U. (64) idaresindeki 34 HK 1625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşı tarafındaki bahçeye yuvarlandı.Takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Bu sırada ağaçlar zarar görürken, bahçede bağlı olan bir köpek öldü. Sürücü L.U. ise araç içinde sıkıştı.Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önemli alırken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Hastane Köpek Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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