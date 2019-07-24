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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı Haberi

Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

Hastane Metrobüs Kazası Metrobüs Durağı 

-vatandaşlardan görüntü
-metrobüsten görüntü

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Burhaniye durağında bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı. Üsküdar’da Burhaniye metrobüs durağında bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran metrobüs seferleri, metrobüslerin yoldan alınmasıyla normale döndü.
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