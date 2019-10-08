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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri: 1 yaralı

Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri: 1 yaralı

Ambulans

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da lüks bir sitede bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Üsküdar’da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitede silahla vurulmuş halde bulunan kişi ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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