Üsküdar'da esrarengiz tünel

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( İSTANBUL ) -- Tünelin 400 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi- Tünel belediye ekiplerince kapatıldı İSTANBUL



- Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka lastiğinin bir göçüğe saplanmasıyla bölgede tünel tespit edildi. 400 metre uzunluğundaki tüneli kimin kazdığı ekipler tarafından araştırılırken, tünel belediye ekiplerince kapatıldı. Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Miraç Sokak üzerinde önceki sabah işe gitmek için bindiği arabasının tekerleği göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, durumu yetkilileri bildirdi. Yapılan araştırmada göçüğün nedeninin bir tünel olduğu ortaya çıktı. Yetkililer hemen araştırma yaparken, tünel kapatıldı. Tünelin uzunluğunun 400 metre olduğu ve bir metre 20 cm uzunluğunda bir kişinin rahatlıkla tünele girebileceği belirtildi. Vatandaşlar; "Araba düştü, Kaçak kanalizasyon hattı olduğu tespit edildi. Bir metre 20 cm uzunluğunda biri rahatlıkla girebilir" dedi.

Yetkililer tüneli kimin kazdığını araştırıyor (MB-EY

