Üsküdar'da down sendromlu gençler, Yusuf Güney şarkılarıyla eğlendi

Engelli vatandaşlar için Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak



- Üsküdar’da Tebessüm Kahvesi’nde down sendromlu gençlerin katıldığı etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, engelli vatandaşlar için Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılacağını duyurdu. Ayrıca etkinlikte sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney sevilen şarkılarını down sendromlu çocuklarla beraber söyledi.



Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla Tebessüm Kahvesi’nde down sendromlu gençler gösteriler düzenledi.

Çocuklar, halk oyunları, mehter marşı ve daha birçok etkinlikte eğlencenin tadını çıkardı. Gösterilerin yanı sıra vatandaşların da katıldığı mangala turnuvası yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de etkinlikte yaptığı konuşmada engelliler için inşa edilen Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılacağını açıkladı.

Merkezde engelli vatandaşlar için yüzme havuzu, kafe gibi çeşitli sosyal mekanlar yer alacak. Down sendromlu gençler gösterilerin ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahne aldı. Güney, sevilen şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirdi. “Bir yasağımız var, o da tebessüm etmemek ” Bugünün özel bir gün olduğunu ve etkinliğin Tebessüm Kahve’de gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Bu özel gün dolayısıyla, bizler de Üsküdar Belediyesi olarak bu özel günü en iyi şekilde nasıl kamuoyuyla paylaşırız diye bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bu etkinliği de çok özel bir mekanda yapıyoruz. Burası gördüğünüz gibi bizim Tebessüm Kahvemiz, bize göre çok özel bir mekan. Tam 2 yıl önce burayı açtık. Ayrıca biz bu kahvemizin 2’nci yaş gününü kutluyoruz. Burada onlara çay, kahve ikram ediyoruz. Kahvaltı hazırlıyoruz. Bu kahvede her şey serbest. Bir yasağımız var, o da tebessüm etmemek yasak” diye konuştu.

“Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi adıyla çok güzel bir tesis daha açıyoruz” Üsküdar’ın yeni projesi olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açacaklarını duyuran Başkan Türkmen “Biz 2’nci bir projemizi daha açıklıyoruz, o da Türkiye’de bir ilk. Üsküdar-Ümraniye-Şile otobanının sağında Libadiye kavşağında Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi adıyla çok güzel bir tesis daha açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 ay içerisinde açacağız. Mayıs ayı içerisinde açıyoruz. Burada sırf bu çocuklarımızın, engelli çocuklarımızın yüzebileceği, çok güzel iki tane ayrı havuzumuz var. Bay bayan ayrı havuzlarımız var. Bu çocuklarımızı rehabilite edecek bir takım atölyelerimiz var. El sanatı merkezlerimiz var. Bu çocuklarımız orada sanatlarını, becerilerini icra edecekler. Böyle bir yerimiz var. Orada da kafeteryamız var, konferans salonlarımız var. Gelecek hocalarımız orada ders yapacaklar, konferanslar verecek. Orada çok özel bir anlayışımız daha var. İşte Türkiye’de ilk kılacak olan konu da odur. O tesisimizde özel odalarımız var. Bildiğiniz bir evdeki oda gibi. Bir hasta ziyareti yapacaklar, alışverişe gidecekler, komşularını ziyaret edecekler, hasta ziyareti yapacaklar, pikniğe gidecekler, seyahate gidecekler, gözleri arkada kalmayacak. Biz o çocuklarına orada ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.