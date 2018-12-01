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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar'da 'Din görevlileri tesisi' temel atma töreni gerçekleştirildi Haberi

Üsküdar'da 'Din görevlileri tesisi' temel atma töreni gerçekleştirildi Haberi

Temel atılan yer

Belediye Başkanı Temel Atma Töreni Mimari Eğitim Merkezi Allah 

-Üsküdar belediye başkanı konuşması temel atma
-Dualar törene katılanlar
-Genel detay

( İSTANBUL ) Üsküdar'da "Din görevlileri tesisi" temel atma töreni gerçekleştirildi İSTANBUL

- Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen program ile 'Din görevlileri tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Üsküdar Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi Selman Ağa Sokak'a yapılacak olan din görevlileri tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve çok sayıda din görevlisi katıldı.
Kuran tilavetiyle başlayan törende Başkan Türkmen konuşma yaptı. Başkan Türkmen'in konuşmasının ardından ise dualar edilerek ilk temel atıldı. Törende konuşan Başkan Türkmen, "Burası Üsküdar'ımızın kalbi. Burada aslında güzel bir mekan, güzel bir buluşma, kavuşma, kucaklaşma, eğitim, kültür merkezi olarak yıllardır hizmet etmiş bir mekanımız vardı. Ama şartlar değişiyor, Türkiye değişiyor, İstanbul değişiyor. İmkanlar ve ihtiyaçlar değişiyor. Şimdi inşallah bu güzel alanda hem Üsküdar'ımıza hem din gönüllüsü dostlarımıza yakışır, yaraşır çok güzel bir merkezin temelini atıyoruz. Bu merkezimiz hem mimarisi ile hem de içerisine yüklediğimiz fonksiyonuyla zannediyorum bir İstanbul projesi, Üsküdar'ın da ötesinde çok güzel bir mekan haline gelecek. Bir eğitim merkezi.. İnşallah 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Allah, 2019 yılı bitmeden burayı açmayı nasip etsin. Din gönüllüsü dostlarımız bu coğrafyamızın manevi mimarları. Peygamber efendimizin adete birer elçileri, öyle düşünüyoruz" dedi.

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