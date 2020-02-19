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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı - İSTANBUL

Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı - İSTANBUL

- Denize düşen kadının bir vatandaş tarafından can simidi ile kurtarılması vatandaş kamerası görüntüleri - Bölgeye gelen deniz polisi botundan görüntüler - Olay yerinden detaylarİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da denize düşen kadın, vatandaşlar ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Nurcan Ç'nin denizde çırpındığını gören Kuzguncuk Parkı'ndaki vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Çevredekiler suya can simidi atarken bir kişi de kadını kurtarmak için denize atladı.Olay yerine gelen deniz polisi ile suya atlayan kişinin çalışmaları sonucu Nurcan Ç. kurtarıldı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurcan Ç. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

Polis Deniz Polisi Kamera Sağlık Ekipleri 

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