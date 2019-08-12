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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada Haberi

Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada Haberi

Şahsın kurtarılışı

( İSTANBUL )- Denize atlayan şahıs sahil güvenlik tarafından kurtarıldı İSTANBUL

Kamera Sahil Güvenlik Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 


- Üsküdar’da iddiaya göre bir şahıs yolcu motorundan denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri denizdeki şahsı bota alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar’da geçtiğimiz akşam saat 21.05 sıralarında Kabataş hattında sefer yapan yolcu motorundan bir şahıs iddiaya göre denize atladı. Olay yerine botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri can simidi attıkları şahsı denizden çıkararak bota aldı. Şahıs daha sonra Beşiktaş iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildi.
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