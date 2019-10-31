Üsküdar’da çöken eski bina havadan görüntülendi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme oluşan bina drone ile havadan görüntülendi. Üsküdar’da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kısmi çökme meydana gelen eski bina drone ile havadan görüntülendi.



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