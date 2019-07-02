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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Üsküdar'da çatı yangını - İSTANBUL

Üsküdar'da çatı yangını - İSTANBUL

- Yangından detaylarÜsküdar'da çatı yangını - Üsküdar'da bir sitenin çatısında yapılan tadilat nedeniyle yangın çıktıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir sitenin çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi.Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokağı üzerindeki bir sitenin çatı katında tadilat esnasında kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildiÇatının tamamının kısa bir süre içinde alev alması üzerine binadakiler tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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