Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üsküdar'da büfeden hırsızlık - İSTANBUL

Üsküdar'da büfeden hırsızlık - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası - Operasyon anı - Zanlıların emniyetten çıkışıÜsküdar'da büfeden hırsızlık - Büfeden 15 bin liralık sigara ile bozuk para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir büfeden, 15 bin liralık sigara ve bozuk para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Büfe sahibi T.K, 3 Ağustos'ta Kısıklı Mahallesi Turistik Çamlıca Caddesi'ndeki iş yerinden 15 bin lira değerinde sigara ile bin lira bozuk para çalındığı ihbarında bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Olayda kullanılan aracın plakasını tespit eden polis, içinde zanlıların da bulunduğu aracı 7 Ağustos'ta Zeytinburnu Londra Asfaltı'ndaki akaryakıt istasyonunda durdurdu.Araçtaki Muhammet G. (23), Uğur G. (23), Önder E. (21) Cemil K. (20) ve Ferhat C. (32) gözaltına alındı.Zanlıların emniyette hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ferhat C. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin büfenin camını açarak içeriye girdikleri ve sigaraları çaldıkları anlar yer alıyor.Bu arada, şüphelilerin akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Hırsız Avcılık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı