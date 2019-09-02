Üsküdar'da büfeden hırsızlık - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası - Operasyon anı - Zanlıların emniyetten çıkışıÜsküdar'da büfeden hırsızlık - Büfeden 15 bin liralık sigara ile bozuk para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir büfeden, 15 bin liralık sigara ve bozuk para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Büfe sahibi T.K, 3 Ağustos'ta Kısıklı Mahallesi Turistik Çamlıca Caddesi'ndeki iş yerinden 15 bin lira değerinde sigara ile bin lira bozuk para çalındığı ihbarında bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Olayda kullanılan aracın plakasını tespit eden polis, içinde zanlıların da bulunduğu aracı 7 Ağustos'ta Zeytinburnu Londra Asfaltı'ndaki akaryakıt istasyonunda durdurdu.Araçtaki Muhammet G. (23), Uğur G. (23), Önder E. (21) Cemil K. (20) ve Ferhat C. (32) gözaltına alındı.Zanlıların emniyette hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ferhat C. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin büfenin camını açarak içeriye girdikleri ve sigaraları çaldıkları anlar yer alıyor.Bu arada, şüphelilerin akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanması da güvenlik kameralarına yansıdı.
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