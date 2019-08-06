Üsküdar'da bilim merkezinde yangın - İSTANBUL

- Yangın söndürme çalışmalarından detaylarÜsküdar'da bilim merkezinde yangın - Binanın teras katında çıkan yangın, hasara neden olduİSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki bilim merkezinin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ünalan Ayazma Caddesi'ndeki bilim merkezinin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı fark eden güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirerek binayı boşalttı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında merkezin terasındaki camlarda küçük çaplı patlamalar yaşandı.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım