Üsküdar’da 7 yıldızlı engelli merkezi açıldı

- Başkanın konuşması

- Açılış

-Merkezden görüntü

-Engellilerin aktiviteleri

-Yüzme havuzları

-Odalar

-Detaylar



( İSTANBUL )- Merkezde yedi yıldızlı otel konforunda odalar ve yüzme havuzları bulunuyor İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi tarafından "yedi yıldızlı" engelli merkezi açıldı. Merkezde yedi yıldızlı otel konforunda 10 oda bulunurken, hidroterapi yöntemiyle engelli çocukların tedavisinin yapılacağı yüzme havuzları bulunuyor. Türkiye’nin en kapsamlı ve ileri teknolojik imkanlara sahip engelsiz yaşam merkezlerinden birisi Üsküdar Belediyesi tarafından Bulgurlu Mahallesi’nde açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Eski Ak Parti Milletvekili Lokman Ayva, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar eski Belediye Başkanı Mustafa Kara, down sendromlu, otizmli ve görme engelli gençlerle aileleri katıldı.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardında kurdele kesimi ile gerçekleşti. Down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi’nin standının da yer aldığı açılışta filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, ritim, bağlama ve ses, resim, ebru, nikâh şekeri ve konser çalışmalarını içeren atölyelerin sergileri yapıldı. “Kimsenin başaramayacak dediklerini başarmış olacaksınız” Konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “3 Aralık Engelliler Günü sadece etkinliklerin ya da bir takım kutlama programlarını yapıldığı bir gün değildir. Aynı zamanda engelli kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız için bir farkındalık oluşması anlamına gelen önemli bir gün olduğuna inanıyoruz. Bu eserimiz ile biz diyoruz ki işte ortam, işte mekan, işte merkez sizler için hazır hale getirilmiş durumdayız. Ve bizler biliyoruz ki, burada çok güzel kendinizi ifade edecek ve İnşallah kimsenin başaramayacak dediklerini başarmış olacaksınız” dedi.

Türkiye’de ilk ve tek Bu merkezimiz gerçekten İstanbul’da Türkiye’de İnşallah örneklerini çoğalacağına inandığımız çok önemli bir merkez diyen Başkan Türkmen; “Sahasında ilk ve tek olma özelliğini içerisinde barından çok önemli bir mekan olarak Üsküdarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bir engelsiz bina olarak hizmete sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen merkezin özelliklerinden bahsederek; “Bu binamızın eksi 1’inci katında başka hiçbir kamu alanında olmayan hidroterapi yöntemi ile engelli çocuklarımızı tedavi edecek olduğumuz yüzme havuzlarımız var. Bir üst katında ise Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan ama İnşallah olacağına inandığımız çok önemli bir mekanlar var. Hemen üst katımızda 10 tane 7 yıldızlı otel konforunda odalarımız var. Ağır yatalak engelli çocuğu olan aileler için bu odaları hizmete sunuyoruz. Gerek hidroterapi havuzlarından gerek üst katlarımızdaki terapi odalarımızdan çok önemli, çok da özel pahalı hizmetlerimizin tamamı bu merkezimizde ücretsiz olacak.

