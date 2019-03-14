Üsküdar’da 3 kişinin ölümüne neden olan şoförün kusur durumu tespit edilecek

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanığın kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi. Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selim Karakaya cezaevinden getirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da duruşmaya katıldı.

“30 yıllık şoförüm, trafikteki ilk kazamdır” Duruşmada söz alan sanık Selim Karakaya, “Ben 30 yıllık ağır vasıta şoförüyüm. Trafikteki ilk kazamdır. Teknik arızadan dolayı kaza meydana gelmiştir. Benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Suçsuzum, uzun süredir tutukluyum” diyerek tahliyesini istedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, dava dosyasının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini isteyerek, "Olayda bir kusur varsa Adli Tıp tarafından tespit edilsin. Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Kazanın teknik kusurdan olduğu tespit edilmesi halinde müvekkilim açısından telafisi zor zararlar doğacaktır. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı İbrahim Erdem ise, “Tutuklama tedbirdir, ceza değildir. Müvekkilim 1 seneyi geçkin süredir tutukludur. Toplanacak delil kalmamıştır. Delil karartma şüphesi yoktur. Yurt dışına kaçma gibi bir durumu da yoktur” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Dosya kusur tespiti için ATK’ye gönderildi Mahkeme heyeti, sanık Selim Karakaya'nın olayda kusurunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için dava dosyasının Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selim Karakaya’nın Kadıköy Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı ve 1 Şubat 2018’de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy’den hareket ettiği belirtilmişti. Karakaya’nın aracı durduramayarak durağa girdiği ve durakta bekleyen yolculara çarptığının belirtildiği iddianamede, durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım’ın ise yaralandıkları anlatılmıştı. Otobüs şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (GE-EY

