Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında mütalaa Video



- Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförünün yargılandığı davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Aracın arızalı olmadığının belirtildiği raporda, sürücünün kazanın meydana gelmemesi için gerekli müdahalelerde bulunmadığı kaydedildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selim Karakaya cezaevinden getirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişiden istenen raporun dosyaya ulaştığını tutanağa geçirdi. Rapor: “Araç arızalı değil” Raporda, özel halk otobüsünün teknik incelemesinde, kaza gününe ait motor, şanzuman ve fren sistemlerine ilişkin hafıza kayıtlarında herhangi bir arıza kodu kaydına rastlanmadığı, araca ait kamera görüntülerinde sürücünün emniyet kemerini takmadığı belirtildi. “Sürücü gerekli müdahalede bulunmadı” Araçta özellikle fren mekanizmalarının görev yaptığının vurgulandığı raporda, kaza başlangıç anından önce sürücünün hızına göre önündeki araçla olan mesafesini ayarlayamaması nedeniyle kazanın oluştuğu, sürücünün yavaşlama ve durmaya yönelik yapması gereken hamleleri tam zamanında ve hızlı bir şekilde yapmadığı ve gerekli müdahalelerde bulunmadığı kaydedildi. Sürücünün kaza öncesi ve kaza anında aracını durdurmaya yönelik emniyet şalteri ve imdat kolunu devreye sokmadığı, sadece direksiyona hakim olmaya çalıştığı, kazanın zamanında hızlı müdahalelerle önlenebilir olduğu bilgisine yer verildi.

Bunun üzerine söz alan katılan avukatı Erhan Mersin, “Rapora bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın olay günü sevk ve iradesindeki özel halk otobüsüyle seyir halindeyken suç yerine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya kaldırımına doğru yöneldiği, aracın ilk önce sol yan kısmıyla yolcu alan otobüse çarptığı anlatıldı. Sonrasında durakta bekleyen Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Perihan Çelik, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım’a çarptığı belirtilirken, Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik’in hayatını kaybettiği vurgulandı. Savcı, tahliyesini istedi Savcı mütalaasında, sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve kaçma şüphesinin bulunmamasının göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine söz alan sanık Selim Karakaya, “20 aydır tutukluyum. Üniversiteye giden çocuğum var, zor durumdayım. 30 yıllık şoförüm, bu zamana kadar herhangi bir kazaya sebebiyet vermedim. Kasten yapılmış bir şey yok” diyerek tahliyesini istedi. Sanık avukatı ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre isteyerek, “Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Bizce rapor kuvvetli delil niteliğinde değildir” diye konuştu.

Tahliye edilmedi Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına yazılı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selim Karakaya’nın Kadıköy Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı ve 1 Şubat 2018’de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy’den hareket ettiği belirtilmişti.Karakaya’nın aracı durduramayarak durağa girdiği ve durakta bekleyen yolculara çarptığının belirtildiği iddianamede, durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım’ın ise yaralandıkları anlatılmıştı. Otobüs şoförü Selim Karakaya’nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

