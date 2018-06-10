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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Üsküdar'da 2 kilometrelik iftar sofrası kuruldu - İSTANBUL

Üsküdar'da 2 kilometrelik iftar sofrası kuruldu - İSTANBUL

- İftar programından detaylar - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in konuşmasıÜsküdar'da 2 kilometrelik iftar sofrası kuruldu - Üsküdar Meydanı'ndan Harem'e uzanan 2 kilometrelik iftar sofrasında, 50 binden fazla kişi orucunu açtıİSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, Üsküdar'dan Harem'e uzanan sahil yolunda 2 kilometre uzunluğunda iftar sofrası kurdu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de yer aldığı iftar sofrasında 50 binden fazla kişi, Boğaz manzarası eşliğinde orucunu açtı.Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu gecenin tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.Toplu iftar geleneğinin başladığı yerin Üsküdar olduğunu aktaran Türkmen, " İstanbul 'un en güzel yerinde iftar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu mübarek gece, bütün Müslümanlar için birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Burada bütün misafirlerimizle gönül sofrasında buluştuk. Gönlümüz bir, kalbimiz bir, duamız birdir." diye konuştu.

Uzunlu Sahil Yolu Mazlum İftar Sofrası Gönül Sofrası 

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