Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın paniği kamerada

-alevlerin ve dumanların yükselmesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşla röp.

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’daki Bilim Merkezi’nin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın ardından dışarıdan görülen alevler kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü. Üsküdar’daki Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi’nin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevre ilçelerden de takviye ekip istendi. Bilim merkezinin çatı katından yükselen duman ve ardından ortaya çıkan alevler nedeniyle çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ilk çıktığı anda olay yerinde olduğunu ifade eden vatandaş, “Önce ufaktan dumanlar çıkmaya başladı.

Biz hemen itfaiyeye haber verdik. Bir anda duman çoğaldı, ufak bir patlama sesi çıktı. İtfaiye sağ olsun, anında geldi. Yangını söndürdüler” diye konuştu.



