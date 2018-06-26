Uşaklı şehit aileleri Güneydoğu Anadolu’ya uğurlandı

-UŞAK BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'IN AÇIKLAMASI

-ŞEHİT AİLELERİNİN UĞURLANMASI



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak Belediyesi kentte yaşayan şehit ailelerini Güneydoğu Anadolu turuna gönderdi. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Nurullah Cahan katıldı.

Uşak Şehit Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezi turuna uğurlandı. Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Urfa’daki şehit ailelerini ziyaret edecek olan Uşaklı şehit ailelerini bizzat uğurlayan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan karanfil takdim etti. Hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan ve daima şehit aileleriyle, gazilerle dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Cahan, "Onlar bizim baş tacımız. Onlar bizlere şehitlerimizin kutsal emaneti ve başımızın üstünde yerleri var. Geçtiğimiz yıl Karadeniz turuna göndermiştik. Şimdi de istedik ki Güneydoğu Bölgemizde hem şehit ailelerimizle bir araya gelsinler hem de bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini gezme fırsatı bulsunlar. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Onları memnun edebilirsek, gönüllerini alabilirsek bu her şeyden daha önemli. Uşaklı hemşehrilerimiz adına düzenlediğimiz bu tur ile bir hafta boyunca Güneydoğu Anadolu’da olacaklar. Tek beklentimiz hayır dualarıdır.” dedi.

Uşak Belediyesi’nin Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’ni kardeş belediye ilan ettiğini ve daha önce 22 Nisan günü ilimize şehit aileleri ve gazilerin ziyarete geldiğini hatırlatan Uşak Şehit Aileleri Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Şakir Çakır, “Bunun akabinde Belediyemiz bu aileleri Uşak’ta misafir etti. Onları gönderdikten sonra Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan ile görüştük ve Doğuya, Güneydoğu’ya giderek bu muhabbetimizi pekiştirmek istedik. Sayın Başkanımız da sıcak karşıladılar ve hem Uşaklı hem de Güneydoğu’daki şehit ailelerimizi memnun edecek bir tur düzenledi.

Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Karanfillerle karşılanan şehit aileleri daha sonra Başkan Nurullah Cahan tarafından uğurlandı.

