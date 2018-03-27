Uşaklı minik öğrencilerden anlamlı video

-İŞARET DİLİ İLE TÜRKÜYÜ SESLENDİREN ÖĞRENCİLERDEN DETAY GÖRÜNTÜ

-SINIFTAN DETAY GÖRÜNTÜ

-ÇEKİLEN KLİBİN VİDEOSU



( UŞAK ) -- Uşaklı öğrencilerden engelsiz yaşama destek UŞAK



- Uşak Bir Eylül Okulu 2-F sınıfı öğrencileri engelsiz yaşama destek için kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’ncü yıl dönümü dolayısıyla işitme engelli çocuklar için Çanakkale anıtlarında kamera karşısına geçen minik öğrenciler sanatçı Bahadır Tatlıöz eşliğinde işaret dili ile engellere meydan okudular. Sanatçı Bahadır Tatlıöz’ün seslendirmiş olduğu Çanakkale Türküsünü Bir eylül okulu 2 - F sınıfı öğrencileri işaret dili eğitmeni aynı zamanda tercümanı Aysun Akgül ve sınıf öğretmeni İlker Akgül ile birlikte Çanakkale Türküsünü seslendirmek için kamera karşısına geçtiler. Sınıf Öğretmeni İlker Akgül, 18 Mart Çanakkale haftası münasebetiyle hazırladıkları ‘Çanakkale Susmuyor’ adlı proje ile 3 tane amaç hedeflediklerini ve bu hedeflerin doğrultusunda çocuklara tarih bilincini aşılamak, sosyal farkındalık oluşturmak ve çocuklara öz güven sağlamak olduğunu dile getirdi. Şarkı türlerini araştırırken sanatçı Bahadır Tatlıöz’ün seslendirdiği türküyü dinlediklerini ve çok beğendiklerini kaydeden Akgül, sanatçının kendisine ulaşarak projeleri hakkında bilgi verdiklerini ve sanatçının isteklerini kırmayarak minik öğrenciler ile bir araya gelerek işaret dili ile bir klip çektiklerini belirtti.

Çanakkale Türküsü ile birlikte hazırlanan klibin yaklaşık 500 binin üzerinde seyredilerek çok fazla beğeni topladığını anlatan Bir eylül okulu 2 - F sınıf öğretmeni İlker Akgül “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü münasebetiyle ‘Çanakkale Susmuyor’ adlı bir projemiz vardı. Öğrencilerimizle birlikte işitme engelli kardeşlerimize yönelik bir çalışma yapalım istedik ve bu doğrultuda işaret dili eğitmeni Aysun Akgül ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde öğrencilerimize işaret dili eğitimi aldırdık. Daha sonra bir şarkı arayışı içerisine girdik. Sanatçı Bahadır Tatlıöz’ün seslendirmiş olduğu Çanakkale Türküsünü gördük dinledik çok beğendik. Sanatçıyla temasa geçip kendisine projemizi anlattık sağolsun Bahadır bey de böyle bir proje içerisinde yer almaktan gurur duyacağını söyledi.



Öğrencilerimizle beraber Çanakkale anıtlarında sanatçı Bahadır Tatlıöz eşliğinde işaret dili ile türküyü seslendirdik oldukça da beğeni topladık bizim buradaki amacımız öğrencilerimize tarih bilincini aşılamak, sosyal farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize özgüven sağlamaktı” dedi.

Akgül, ‘Çanakkale susmuyor’ adlı projelerinin yanı sıra farklı bir projelerinin daha olduğunu o projeyi de önlerindeki eğitim öğretim yılında yine çocuklarla birlikte daha büyük çaplı bir organizasyonla hayata geçireceklerini söyledi.



(FB-EÖ-İK)

