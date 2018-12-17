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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak tarihinde en fazla yakalanan uyuşturucu hap operasyonu

Uşak tarihinde en fazla yakalanan uyuşturucu hap operasyonu

POLİSİN UYUŞTURUCU YÜKLÜ OTOMOBİLDE ARAMA YAPMASI

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-YAKALANAN UYUŞTURUCU HAPLAR
-OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak polisi kent tarihin bugüne kadar ki en büyük uyuşturucu hap operasyonunu yaparak 35 bin 880 adet adet exstacy hap ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi “Uyuşturucu Madde ile Mücadele” kapsamında yürüttüğü çalışma neticesinde içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde bulunan bir aracın Uşak ilinde geçiş yapacağı bilgisi aldı. Bahse konu araç Uşak girişinde teknik takibe alınarak durduruldu. Araç içerisinde narkotik köpeği ile yapılan arama neticesinde gizli bölgelerde toplam 35 bin 880 adet exstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Turgut Ş. ile Arzu Ç. gözaltına alındı. Öte yandan, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kent tarihinde bu güne kadar yapılan en büyük uyuşturucu hap yakalaması olduğu belirtildi.
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