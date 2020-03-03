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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Uşak'ta yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Uşak'ta yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Mehmetçik,TSK ve Bahar Kalkanı yazılı ışıktan görüntüler

Şehit Hava Saldırısı İdlib Öğrenciler Saldırı 

-Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması
-Ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle detay
-Şiir ve türkü okuyan öğrencilerden detay
-Şehitlerin ismi okunması
-Öğrencilerin 'Burada' diye cevap vermesi
-Dua edilmesi

( UŞAK )- Üniversiteli öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek UŞAK

- Uşak’ta yurtlarda kalan üniversite öğrencileri İdlib şehitlerini anmak ve bölgede devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevli askerlere destek olmak amacıyla ışıklı etkinlik düzenledi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit düşen askerleri anarak, bölgede devam eden 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek olmak amacıyla odalarındaki ışıklarla ‘Bahar Kalkanı’, ‘TSK’ ve ‘Mehmetçik’ yazdı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar ederek, askerlere selam gönderdi.Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları atan öğrenciler, şehitlerin isimleri okunurken "Burada" diyerek karşılık verdi.Program, dua edilmesiyle sona erdi
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