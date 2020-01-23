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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3’ü ağır 13 yaralı İzle

Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3’ü ağır 13 yaralı İzle

Kaza yerinden genel görüntü

Polis Yolcu Otobüsü Otobüs Firması Trol 

-Ekip araçlarından detay
-Otobüs içinden görüntü
-Cam kırıklarından detay
-Yola savrulan araç parçalarından detay

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta bir yolcu otobüsü park halindeki araç nakliye tırına arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüste 3’ü ağır, 13 kişi yaralandı. Kaza Banaz ilçesinde saat 02.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara-İzmir istikametinde ilerleyen H.Y. yönetimindeki 09 F 7726 plakalı özel bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü kontrolünü kaybederek park halinde bulunan İ.Y. yönetimindeki 35 AKL 382 plakalı araç nakliye tırına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otobüste 3’ü ağır olmak üzere toplamda 13 kişi yaralandı. İtfaiye tarafından otobüste sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Banaz Devlet Hastanesi ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan cam kırıkları ile araç parçaları başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı. İlk incelemelere göre otobüs sürücüsünün 90 kilometre hızla seyrettiği bilgisine ulaşılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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