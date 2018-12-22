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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uşak’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Uşak’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

UŞAK MERKEZ D300 KARAYOLU SİS GÖRÜNTÜLERİ

Bild Trafik Yoğunluğu Şehir İçi 

-UŞAK MERKEZ KENT İÇİ YOLLAR SİS GÖRÜNTÜLERİ

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak ve çevresinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran yoğun sis trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İzmir - Ankara D300 karayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler seyir halinde zor anlar yaşadı. Sis nedeni ile ağır ilerleyen trafik nedeniyle şehir içi ulaşımda bazı kavşaklarda trafik yoğunluğu gözlendi. Yetkililer yoğun sisin sabah saatlerine kadar etkili olacağını bildirirken, Pazar günü akşam saatlerinde daha yoğun şekilde hissedileceğini söylediler. Bu nedenle özellikle sürücülerin trafikte seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundular. Aynı şekilde astım ve solunum sıkıntısı olan hastalarında bu saatlerde dışarıda olmamaları, sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçeceği belirtildi.
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