Uşak'ta yangın faciası: 3’ü çocuk 4 ölü

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( UŞAK -TOPLU-FOTO GÜNCEL) UŞAK



- Uşak’ta bir evde meydana gelen yangında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, baba Bülent Yaşar(32) ve çocukları Ayşe(2), Furkan(6), Nurkan Yaşar(9) hayatını kaybetti.Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.



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