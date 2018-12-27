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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uşak’ta tren minibüse çarptı: 1 yaralı

Uşak’ta tren minibüse çarptı: 1 yaralı

olay yerinden görüntüler

( UŞAK ) UŞAK

Vagon Hemzemin Geçit Güvenlik Güçleri Trol 


- Uşak’ta kontrolsüz hemzemin geçitte vagonsuz lokomotif bir minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Uşak’ın Banaz ilçesi Öksüz köyü yakınında bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Banaz’dan, Uşak’a seyir halinde olan yedek lokomotif Öksüz köyü yakınlarındaki geçitte Coşkun Albayrak idaresindeki 64 FU 585 plakalı minibüse çarptı. Kazada yaralanan sürücü Albayrak olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alında. Sürücünün hayati tehlikesinin olamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı. (EÖ-GC-
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