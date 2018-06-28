Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uşak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 5 yaralı

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Polis Trafik Kazası Bild Işık İhlali 

-YARALILARA İLK MÜDAHALE VE AMBULANSLARA ALINMASI
-KAZA YERİNDEN DETAY GÖRÜNTÜLER

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Uşak merkez D-300 karayolu üzerinde bulunan Belediye Cami Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Suriye uyruklu Gazi El Ahmet idaresindeki 42 MC 490 plakalı araç iddialara göre ışık ihlali yaparak kavşaktan geçen Ramazan Acar idaresindeki 64 BK 017 plakalı araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan birinin durumun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı