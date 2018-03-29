Uşak’ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı



- Uşak’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, D-300 karayolu Çınar rampasında meydana geldi. Ramazan Loyan (41) idaresindeki 16 BK 834 plakalı araç İzmir yönüne seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle ve aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu esnada diğer yönden gelen Zafer Kozan idaresindeki 26 RC 502, Nazım Boytok idaresindeki 35 GE 5225 ve Fatih Adar idaresindeki 45 K 0267 plakalı araçlarla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, karşı şeride geçen 16 BK 835 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lütfü Karaduman (66), Nazmi Kaydırak (37) ve Hikmet Özkerem (34) isimli şahıslar hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Ramazan Loyan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan 2 kişi daha hafif yaralı olarak kazayı atlatmayı başardılar. Kaza sonrası D-300 karayolunun İzmir - Uşak yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken uzun araç konvoyu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesi neticesinde karayolu trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EÖ-OD-)

