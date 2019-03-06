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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı Video

Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı Video

- Uşak 'ta trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden detay - Kaza yapan araçlardan detay - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiUŞAK (AA) - Banaz’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Uşak - Afyonkarahisar kara yolu Hamam Boğazı mevkisinde Hidayet Atak'ın (55) kullandığı 64 AAK 924 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Saide Atak (53) yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Saide Atak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik Kazası Karahisar Trol 

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